Доходи Росії від енергетики цього року знизилися на 17%, незважаючи на те, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за останні понад десять років.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства фінансів РФ, опублікованими в понеділок, податкові надходження від видобутку нафти та природного газу за перші дев'ять місяців року скоротилися до 64,43 млрд дол.

На цю галузь припадає близько 20% податкових надходжень до бюджету Росії, дефіцит якого, за поточними прогнозами, у 2026 році становитиме 3% від валового внутрішнього продукту, що майже вдвічі перевищує запланований рівень.

За даними LSEG, наприкінці вересня ціна на флагманську російську нафту сорту Urals перевищувала 92 долари – це вдвічі більше, ніж до початку війни з Іраном і встановленого Заходом цінового обмеження у 44,10 долара.

До початку конфлікту 28 лютого нафта сорту Urals, що продавалася на умовах FOB (франко-борт) і відвантажувалася з Приморська на Балтійському морі, коштувала близько 45 доларів за барель.

За даними LSEG, 8 квітня ціна досягла максимуму в 113,89 долара – найвищого рівня з 2013 року, що відображало зростання цін на спотових ринках на тлі перебоїв у постачанні з Близького Сходу.

Ще одним фактором, що підтримує ціни на нафту марки Urals, є зниження обсягів відвантаження в чорноморському порту Новоросійськ минулого місяця. Трейдери зазначають, що порт досі відвантажує нафту нижче своєї пропускної спроможності через високі ризики для безпеки після серії українських атак та нестачу танкерів.

Нагадаємо:

Найбагатші росіяни через "добровільні" внески профінансували понад 1% державних видатків Росії у 2026 році. У серпні стало відомо, що станом на середину місяця такі надходження до бюджету РФ становили 383,69 млрд рублів, тоді як до березневої зустрічі Путіна з бізнесом – 15,6 млрд.