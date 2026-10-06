Нафта знову впала нижче 100 доларів за барель

У вівторок, 6 жовтня, ціна нафти трималась на рівні 98,5 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у вівторок, 6 жовтня, ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 98,662 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна опустилась на 1,6 долара за барель.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

26 вересня Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Нагадаємо:

Сполучені Штати попередили іноземні фінансові установи, які продовжують вести бізнес з Іраном або його фінансовим сектором, про те, що вони можуть бути піддані санкціям з боку Вашингтона без попереднього повідомлення.