На Кубі блекаут після ембарго США

Більша частина Куби, включаючи Гавану, залишилася без електроенергії, повідомила в середу державна електроенергетична компанія, в той час як комуністичний уряд бореться зі зростаючим тиском з боку адміністрації Трампа, яка обмежила поставки нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Електроенергетична компанія Union Electrica UNE заявила, що відключення було спричинене несподіваною аварією на теплоелектростанції Антоніо Гітерас, розташованій приблизно за 100 км на схід від Гавани.

Це призвело до відключення електроенергії від Пінар-дель-Ріо на крайньому заході до центрально-східної провінції Камагуей.

Електропостачання також було відключено в східній провінції Лас-Тунас через несправність підстанцій, повідомив представник компанії в ефірі державного телебачення, залишивши електроенергією забезпеченими лише крайні східні провінції.

Ремонт електростанції Гуітерас може зайняти три-чотири дні, повідомила регіональна газета Giron з посиланням на Романа Переса, технічного директора електростанції.

"Головна мета — зменшити споживання води шляхом усунення несправності в пароперегрівачі котла та інших існуючих витоків", – цитує Переса Giron.

Куба зазнала низки серйозних відключень електроенергії в останні роки, ще до того, як США вжили заходів щодо припинення поставок нафти, зокрема від головного постачальника Венесуели, після того як Вашингтон усунув лідера Ніколаса Мадуро на початку січня.

Уряд Куби пов'язує економічну кризу з десятиліттями економічних санкцій з боку США, що сприяло відсутності інвестицій у виробництво електроенергії та електромережі.

Жителі Гавани, звиклі до періодичних відключень електроенергії, пов'язаних з державним раціонуванням, в основному спокійно сприйняли відключення.

Деякі світлофори та підприємства працювали завдяки сонячним батареям або генераторам електроенергії.

Через відключення електроенергії кубинське державне телебачення на короткий час припинило мовлення. Національні новини, які зазвичай виходять о 13:00, почалися з запізненням на понад півгодини, а ведучий пояснив, що затримка сталася через відключення електроенергії.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив перспективу "дружнього поглинання" Куби і заявив, що держсекретар Марко Рубіо займається цим питанням "на дуже високому рівні".

Раніше повідомлялося, що туристична галузь, яка стала однією з ключових для економіки Куби, значно скоротилася через нестачу палива на острові: готелі закриваються, а екскурсоводи шукають інші види заробітку.

Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Після цього країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.

Канадські та російські авіалінії вже призупинили авіасполучення з островом.