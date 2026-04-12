Куба заявила, що відкрита для інвестицій США, але є нюанс

Куба відкрита для американських інвестицій у розвідку нафти, але у разі вторгнення США готова до повної мобілізації своїх збройних сил, заявив президент коаїни Мігель Діас-Канель.

Про це пише Bloomberg.

"Немає ворога, якого не можна перемогти", — заявив Діас-Канель в інтерв'ю програмі NBC "Meet the Press".

Діас-Канель поєднав викличну та примирливу позиції, відповідаючи на запитання про кампанію президента Дональда Трампа щодо економічного тиску на Кубу та припущення, що керівництво острова може стати наступною ціллю адміністрації після Венесуели та Ірану.

Минулого місяця США пом'якшили фактичну нафтову блокаду, дозволивши російській партії нафти обсягом приблизно 730 000 барелів дістатися Куби. Тоді Трамп заявив, що вважає за краще впустити нафту, оскільки кубинський народ її потребує, нагадує агентство.

Діас-Канель зазначив, що ця партія нафти покриє лише третину місячної потреби Куби, що змусило країну розробити "цілу стратегію енергетичного переходу", яка передбачає використання відновлюваних джерел енергії та енергозбереження.

"Ми досліджуємо нові родовища і відкриті для іноземних інвестицій у Кубі в галузі розвідки та видобутку нафти. Куба з радістю прийме американські компанії, які бажають долучитися до цієї діяльності", — сказав він.

Після підтвердження переговорів із США уряд Куби звільнив кількох політичних в'язнів і запропонував відкрити свою економіку для інвестицій від кубинців, які проживають за кордоном.

Діас-Канель заявив, що не розмовляв із держсекретарем США Марко Рубіо, і заперечив, що США вимагали від Куби звільнити політичних в'язнів, призначити багатопартійні вибори або визнати профспілки та вільну пресу.

Трамп та його найближчі союзники хочуть замінити Діаса-Канеля, який, на їхню думку, довів економіку до руїни і якого вони вважають нездатним керувати політичними та економічними змінами, пише Bloomberg.

Він може стати другим латиноамериканським лідером, якого усуне адміністрація Трампа після відставки Ніколаса Мадуро в результаті операції у Венесуелі, підтриманої США, у січні.

Діас-Канель заперечив, що його уряд несе будь-яку відповідальність за скрутне становище острова, і звинуватив у цьому торгове ембарго США, яке діє з 1960-х років. Захист Куби від іноземного вторгнення передбачатиме застосування доктрини "загальнонародної війни", заявив він в інтерв'ю NBC.

Нагадаємо:

Посадовці Куби звернулися по допомогу до Ватикану, в тому числі до Папи Римського Лева XIV, щоб переконати президента США Дональда Трампа зменшити тиск на острів.

Російський танкер "Анатолій Колодкін", якому дозволили доставити нафту на острів Куба, що знаходиться під блокадою зі сторони США, прибув до країни та почав розвантаження нафти.

Росія планує відправити до Куби друге судно з нафтою і вантаж вже завантажують для доставки.