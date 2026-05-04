Україна з початку року отримала 2600 одиниць енергообладнання

В Україну надійшло понад 2600 одиниць енергообладнання за січень-травень

Упродовж січня-квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо.

Допомогу надали партнери із низки країн ЄС, Азербайджану, Ісландії, Канади, Молдови, Норвегії, США, Туреччини, Швейцарії, Японії, а також із UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

У Міненерго очікують на надходження ще понад 1974 генераторів, 457 трансформаторів та 191 одиниці іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ.

По регіонах України розподілили 320 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2494 тонни. Зокрема, йдеться про 1914 генераторів та 129 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

З березня 2022 року за в Україну надійшло загалом 2224 вантажі енергообладнання загальною вагою понад 28,7 тис. тонн, з яких 26,2 тис. тонн вже розподілено між регіонами.

