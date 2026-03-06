У МВФ розповіли про наслідки війни в Ірані для світової економіки

Зростання цін на енергоносії на 10% може призвести до зростання глобальної інфляції на 40 базисних пунктів та сповільнити економічне зростання на 0,1-0,2%.

Про це заявила директорка Міжнародного Валютного Фонду Кристаліна Георгієва в інтерв'ю Bloomberg.

Георгієва зазначила, що зараз глобальне зростання ВВП становить 3,3%.

Також вона закликала політиків ретельно стежити за динамікою цін і валют, одночасно відновлюючи фіскальні резерви в періоди економічного підйому.

Окрім цього, Георгієва повідомила, що МВФ вже веде з деякими країнами перемовини про допомогу в разі дефіциту платіжного балансу на тлі нестабільності.

Особливо директорку МВФ непокоять країни, які знаходяться на кінцях ланцюгів постачання, зокрема економіки тихоокеанських островів, що залежать від імпорту нафти, та країни з низьким рівнем доходу і великим державним боргом.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

На тлі зупинки поставок з Катару європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.