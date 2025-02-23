Довести ефективність або звільнитись: Маск пригрозив двом мільйонам держслужбовцям

У суботу Департамент ефективності (DOGE), під керівництвом Ілона Маска почав розсилати електронні листи федеральним службовцям з проханням відзвітувати про те, що вони робили минулого тижня або будуть змушені звільнитися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лист отримали понад 2 мільйони держслужбовців.

В ньому, як повідомляє Bloomberg, федеральних службовців попросили відповісти п'ятьма пунктами про те, чого вони досягли минулого тижня.

Співробітників попросили виключити будь-яку секретну інформацію, посилання або вкладення. Кінцевий термін відповіді - 23:59 за Вашингтоном у понеділок.

Маск заявив, що директива надійшла за вказівкою президента Дональда Трампа.

За словами мільярдера, відсутність відповіді на повідомлення буде рівнозначне відставці.

Як спеціальний державний службовець і радник президента, Маск не має прямих повноважень звільняти федеральних службовців. Тому у його дописі не йдеться про юридичний аспект звільнень і, схоже, йдеться про те, що уряд може просто припинити платити певній кількості держслужбовців, якщо не буде надіслано електронного обґрунтування їхньої роботи.

Голова однієї з профспілок федеральних службовців назвав цей електронний лист "жорстоким і неповажним" і заявив, що профспілка оскаржуватиме будь-які звільнення членів профспілки, звільнених відповідно до цієї директиви.

"Ілон Маск і адміністрація Трампа вкотре продемонстрували свою повну зневагу до федеральних службовців і критично важливих послуг, які вони надають американському народу", - заявив президент Американської федерації державних службовців Еверетт Келл.

Він також назвав Маска "відірваним від життя, привілейованим, необраним мільярдером, який ніколи в житті не віддав жодної години чесної державної служби".

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономила для країни близько $50 мільярдів.