Ініціатива Маска вже заощадила США близько $50 мільярдів – Мінфін США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономила для країни близько $50 мільярдів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Це дуже хороший початок", — зазначив він у вівторок в інтерв’ю Fox News.

Він додав, що ця програма скорочення витрат може зрештою призвести до економії, еквівалентної "кільком відсоткам ВВП".

Тим часом Бессент запевнив, що американцям "не варто турбуватися" через спроби команди DOGE отримати доступ до великого обсягу податкових даних, зокрема інформації про окремих громадян. Саме цей аспект викликав занепокоєння серед демократів у Конгресі.

Довідка : Попри те, що DOGE називається "департаментом", він не входить до структури федерального уряду США, створення якого вимагало б ухвалення Конгрессу. Дональд Трамп пояснював, що це буде не офіційна держагенція, а приватна ініціатива, яка консультуватиме Білий дім.

Як повідомило агентство Bloomberg у неділю, команда DOGE лише запитала доступ до цих даних, але поки що його не отримала.

Бессент пояснив, що в Податковій службі США (IRS) лише одна людина займається аналізом застарілої ІТ-системи.

Він також уточнив, що двоє працівників Мінфіну мають "лише переглядовий доступ" до платіжних систем, тобто не можуть вносити жодних змін. "Навколо них існують дуже суворі запобіжники", — наголосив міністр.

Минулого місяця новостворена структура DOGE отримала доступ до платіжної системи Мінфіну.

Це призвело до того, що високопосадовець, який намагався заблокувати цей процес, раптово пішов у відставку. Генеральні прокурори 19 штатів та три профспілки подали судові позови, намагаючись перешкодити DOGE отримати доступ до конфіденційної системи.

Нагадаємо:

Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, запросив доступ до системи даних про платників податків Податкової служби США.

Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).