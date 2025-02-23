Доказать эффективность или уволиться: Маск пригрозил двум миллионам госслужащих

В субботу Департамент эффективности (DOGE), под руководством Илона Маска начал рассылать электронные письма федеральным служащим с просьбой отчитаться о том, что они делали на прошлой неделе или будут вынуждены уволиться.

Об этом сообщает Bloomberg.

Письмо получили более 2 миллионов госслужащих.

В нем, как сообщает Bloomberg, федеральных служащих попросили ответить пятью пунктами о том, чего они достигли на прошлой неделе.

Сотрудников попросили исключить любую секретную информацию, ссылки или вложения. Конечный срок ответа - 23:59 по Вашингтону в понедельник.

Маск заявил, что директива поступила по указанию президента Дональда Трампа.

По словам миллиардера, отсутствие ответа на сообщение будет равнозначно отставке.

Как специальный государственный служащий и советник президента, Маск не имеет прямых полномочий увольнять федеральных служащих. Поэтому в его заметке не говорится о юридическом аспекте увольнений и, похоже, речь идет о том, что правительство может просто прекратить платить определенному количеству госслужащих, если не будет отправлено электронное обоснование их работы.

Председатель одного из профсоюзов федеральных служащих назвал это электронное письмо "жестоким и неуважительным" и заявил, что профсоюз будет оспаривать любые увольнения членов профсоюза, уволенных в соответствии с этой директивой.

"Илон Маск и администрация Трампа в очередной раз продемонстрировали свое полное пренебрежение к федеральным служащим и критически важным услугам, которые они предоставляют американскому народу", - заявил президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келл.

Он также назвал Маска "оторванным от жизни, привилегированным, неизбранным миллиардером, который никогда в жизни не отдал ни одного часа честной государственной службы".

Напомним:

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный миллиардером Илоном Маском, уже сэкономил для страны около $50 миллиардов.