Россиянам в Красноярском крае уже четыре дня глушат мобильный интернет

В Красноярском крае уже четыре дня отсутствует мобильный интернет. Власти объяснили это "усилением безопасности".

Об этом пишет Meduza.

Власти Красноярского края впервые прокомментировали длительное отключение мобильного интернета, начавшееся 26 июля. Губернатор региона Михаил Котюков заявил, что ограничения являются временными и связаны с "необходимостью усиления мер безопасности в отдельных районах на основе данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз".

По его словам, аналогичные меры внедряются и в других регионах России. При этом более подробная информация о масштабах отключения или продолжительности ограничений не разглашается.

Напомним:

На Урале и в Сибири массово исчезает мобильный интернет. В Красноярске, Екатеринбурге и других городах пользователи жалуются на сбои.