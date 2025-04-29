Представник Зеленського спрогнозував, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що дізнатись про новий 17-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ можна буде не раніше кінця травня.

Про це він заявив в телеефірі, передає Укрінформ.

За його словами, санкції мають суттєвий економічний вплив на Росію. Її оборонно-промисловий комплект позбавлять можливості розвитку.

"Це дійсно важливі елементи стримування. Ми досить тривалий час працюємо з партнерами, щоб санкції посилювалися і не знімалися. Чи є зараз якісь готові рішення в ЄС? Напевно, що ні. Робота над сімнадцятим пакетом триває. Але реалістично говорити про його ухвалення можна буде тільки в кінці травня. Точно не раніше", - сказав Власюк.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалили16 пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, йдеться про відключення ще кількох російських банків від системи SWIFT.

До санкцій також додано 73 судна, нафтові танкери "тіньового флоту".