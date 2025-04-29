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Представник Зеленського спрогнозував, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ

Віктор Волокіта — 29 квітня, 17:31
Представник Зеленського спрогнозував, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що дізнатись про новий 17-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ можна буде не раніше кінця травня.

Про це він заявив в телеефірі, передає Укрінформ.

За його словами, санкції мають суттєвий економічний вплив на Росію. Її оборонно-промисловий комплект позбавлять можливості розвитку.

"Це дійсно важливі елементи стримування. Ми досить тривалий час працюємо з партнерами, щоб санкції посилювалися і не знімалися. Чи є зараз якісь готові рішення в ЄС? Напевно, що ні. Робота над сімнадцятим пакетом триває. Але реалістично говорити про його ухвалення можна буде тільки в кінці травня. Точно не раніше", - сказав Власюк.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалили16 пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, йдеться про відключення ще кількох російських банків від системи SWIFT.

До санкцій також додано 73 судна, нафтові танкери "тіньового флоту".

ЄС РФ санкції

санкції

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