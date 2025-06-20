Китайські медвироби втратили доступ до тендерів ЄС на 150 мільярдів євро

Євросоюз обмежить участь китайських компаній у держтендерах на медичне обладнання вартістю понад 5 млн євро.

Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія ухвалила нові правила, які значно обмежують доступ китайських виробників до великих державних закупівель медичного обладнання. Обмеження торкнуться тендерів на понад 5 млн євро й передбачають, що продукція з Китаю не може перевищувати 50% обсягу постачання у виграшній пропозиції.

Зазначається, що це рішення торкнеться до 60% закупівель у галузі, на загальну суму близько 150 млрд євро. За словами представника ЄС, воно стало відповіддю на складність для європейських компаній отримати доступ до китайського ринку.

Нові заходи — перше практичне застосування так званого Міжнародного інструменту закупівель, ухваленого у 2022 році для забезпечення взаємності в державних торгах.

Китайська сторона жорстко відреагувала, звинувативши ЄС у протекціонізмі та подвійних стандартах. У МЗС Китаю заявили, що такі дії підривають довіру та суперечать заявам Брюсселя про відкритість ринку.

За даними комісії, за останні вісім років експорт медичних виробів з Китаю до ЄС більш ніж подвоївся.

Рішення не торкнеться приблизно 96% закупівель, які не досягають встановленого фінансового порогу, а також не вплине на придбання обладнання приватними клініками.

У Брюсселі підкреслили, що готові скасувати обмеження у разі, якщо Китай надасть реальні поступки у відповідь.

Нагадаємо:

Європейський Союз не візьме участі в економічно-торговельному діалозі високого рівня ЄС-Китай з Китаєм.

Раніше повідомлялося, що європейські автовиробники терміново ведуть переговори із західними постачальниками магнітів і рідкісноземельних елементів, намагаючись гарантувати собі критично важливі матеріали на тлі дефіциту, який посилився через обмеження експорту з боку Китаю.

Також повідомлялося, що автовиробники стурбовані тим, що ситуація з рідкісноземельними елементами з Китаю може перерости в третій за останні п'ять років масштабний збій у ланцюгу поставок.

Повідомлялося, що у Китаї заявили, що готові прискорити розгляд і затвердження заявок на експорт рідкісних земель до компаній Європейського Союзу.