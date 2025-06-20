Конкурент Starlink отримає понад мільярд євро інвестицій

Франція інвестує 717 млн євро в компанію Eutelsat, щоб забезпечити альтернативу Starlink Ілона Маска. Загальний обсяг залучених коштів за раунд фінансування становить 1,35 млрд євро.

Про це пише Bloomberg.

Французький уряд назвав компанію Eutelsat стратегічним активом для забезпечення цифрового суверенітету Європи. Інвестиції спрямовані на підтримку розвитку OneWeb — супутникового інтернет-сервісу, який має стати альтернативою Starlink. Крім Франції, участь у раунді фінансування взяли Bharti Space, CMA CGM та інші стратегічні інвестори.

Після залучення коштів частка Франції у компанії зросте до майже 30%, тоді як Bharti знизить свою частку до 19%. Великобританія, яка володіє частиною Eutelsat після порятунку OneWeb від банкрутства, поки не підтвердила нову участь.

Eutelsat планує залучити ще 4 млрд євро до 2032 року, аби повністю модернізувати супутники OneWeb та взяти участь у проєкті ЄС Iris2. Напередодні французькі збройні сили підписали з компанією десятирічну угоду на суму до 1 млрд євро, що може стати прикладом для інших європейських урядів.

Нагадаємо:

Eutelsat придбав компанію OneWeb у 2023 році. Сервіс OneWeb є супутниковою платформою з низькою орбітою, яка має забезпечити широкосмуговий інтернет у важкодоступних регіонах.

Європейський супутниковий оператор Eutelsat поки не здатен повністю замінити Starlink в Україні.

Уряд Німеччини близько року оплачує доступ України до супутникового інтернету від компанії Eutelsat, яка також володіє мережею OneWeb.

Компанія Eutelsat заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні, оскільки інвестори вважають, що французький супутниковий оператор може замінити Starlink Ілона Маска в країні.