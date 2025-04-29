Представитель Зеленского спрогнозировал, когда ЕС примет новый пакет санкций против РФ

Уполномоченный президента Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что узнать о новом 17-м санкционном пакете Евросоюза против РФ можно будет не раньше конца мая.

Об этом он заявил в телеэфире, передает Укринформ.

По его словам, санкции имеют существенное экономическое влияние на Россию. Ее оборонно-промышленный комплект лишат возможности развития.

"Это действительно важные элементы сдерживания. Мы достаточно длительное время работаем с партнерами, чтобы санкции усиливались и не снимались. Есть ли сейчас какие-то готовые решения в ЕС? Наверное, что нет. Работа над семнадцатым пакетом продолжается. Но реалистично говорить о его принятии можно будет только в конце мая. Точно не раньше", - сказал Власюк.

Напомним:

В феврале 2025 года министры иностранных дел стран Евросоюза по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину приняли 16пакет санкций против России.

В частности, речь идет об отключении еще нескольких российских банков от системы SWIFT.

К санкциям также добавлено 73 судна, нефтяные танкеры "теневого флота".