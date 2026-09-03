Уряд повторно ухвалив проєкт Трудового кодексу, щоб внести його до Ради

Уряд повторно ухвалив проєкт нового Трудового кодексу для внесення до Верховної Ради: нині діє Кодекс законів про працю 1971 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Кабінет Міністрів повторно ухвалив проєкт нового Трудового кодексу для внесення до Верховної Ради. Документ має комплексно оновити трудове законодавство, замінивши чинний Кодекс законів про працю 1971 року", – говориться у повідомленні.

У відомстві зазначили, шр проєкт Трудового кодексу є результатом майже дворічної роботи Мінекономіки спільно з органами державної влади, роботодавцями, профспілками, міжнародними партнерами та експертною спільнотою.

"Оновлений документ впроваджує сучасну правову рамку для ринку праці, – говориться у повідомленні.

Він спрощує кадрові процеси, розширює можливості для гнучких форм зайнятості, робить правила більш зрозумілими і передбачуваними для бізнесу та працівників.

Повторне внесення законопроєкту створює можливість продовжити його розгляд у Верховній Раді та перейти до подальшої роботи над документом у парламенті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив проєкт Трудового кодексу, який має дати старт реформі ринку праці: депутати мають розглянути документ рв першому читанні.

Раніше Мінекономіки повідомило, що завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу, який пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження.