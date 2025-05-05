"Работают по 12 часов": Северная Корея отправила 15 тысяч мигрантов в РФ

Северная Корея отправила в Россию около 15 тысяч трудовых мигрантов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

По российской статистике, в 2024 году количество граждан КНДР, прибывших в РФ, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом.

Преимущественно северокорейцы работают на Дальнем Востоке. В российских регионах рассчитывают, что вскоре они появятся и в других городах страны. Как отмечают источники, их ценят за "готовность работать по 12 часов, низкую зарплату и отсутствие жалоб на условия".

Часть граждан КНДР въехала в Россию по студенческим визам. По данным ФСБ, в 2024 году в РФ прибыли 7,8 тысячи северокорейцев - больше всего с 2019 года.

В третьем квартале 2024 года выросло количество северокорейских студентов. В то же время еще в апреле того же года Министерство образования РФ сообщало, что в стране учится только 130 студентов из КНДР.

В начале февраля агентство Yonhap писало, что Пхеньян присылает рабочих из-за нехватки рабочей силы в России. По данным Минтруда РФ, дефицит кадров может достичь 2,4 млн к 2030 году.

Найм граждан КНДР подпадает под санкции Совбеза ООН, которые запрещают официальное трудоустройство северокорейцев в связи с ядерной программой Пхеньяна.

Напомним:

Участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.

В июле 2024 годароссийские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.