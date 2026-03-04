FIFA оновила угоду із Sportradar на $500 мільйонів для боротьби із договірними матчами

Міжнародна федерація футболу (FIFA) продовжила та розширила угоду із Sportradar Group, яка займається відстеженням договірних матчів і є світовим лідером цієї сфери.

Про це повідомляє пресслужба Sportradar.

Оновлена угода діятиме до 2031 року. Sportradar надаватиме FIFA та 211 її асоціаціям послуги з моніторингу ставок на основі ШІ, а також розширену підтримку аналітиків компанії при зборі інформації під час розслідувань порушень на великих турнірах.

"Ці доповнення ще більше посилюють здатність FIFA виявляти, оцінювати та реагувати на ризики, пов'язані з доброчесністю, в широкому та мінливому глобальному середовищі ставок і змагань", – заявили в компанії.

Угоду оцінююють в 500 млн дол.

10 новинок Sportradar протестують на головних змаганнях FIFA різних рівнів (дорослі та юнацькі турніри серед чоловіків і жінок).

До появи Sportradar FIFA використовувала власну аналітичну систему, але вирішила передати роботу з виявлення договірних матчів на аутсорс після того, як наприкінці 2016 року пішов у відставку голова служби безпеки Ральф Мутшке (колишній директор Інтерполу).

Першу угоду із Sportradar уклали у 2017 році: відтоді компанія відстежила понад 600 тисяч матчів по всьому світу за допомогою власної системи Universal Fraud Detection Service.

У лютому 2026 року Sportradar випустила детальний аналітичний звіт за 2025 рік, в якому йдеться, що саме футбол залишається головним "центром тяжіння" для організаторів договірних матчів (618 епізодів проти 730 у 2024-му). Також у топ-3 – баскетбол (233) та теніс (78).

FIFA розширює угоду зі Sportradar напередодні чемпіонату світу-2026, який пройде в США, Канаді і Мексиці з 11 червня по 19 липня. Під час попереднього ЧС-2022 в Катарі Sportradar стежив за всіма 64 матчами разом із ФБР та Інтерполом.

