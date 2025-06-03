США блокують софт для розробки чипів – постраждають китайські техногіганти

Китайські IT-компанії, які самостійно розробляють передові мікрочипи для виробництва на Тайвані, стануть найбільшими постраждалими від нових обмежень США на програмне забезпечення для проєктування електроніки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Першою під удар потрапить Xiaomi, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією. Минулого місяця США зобов’язали компанії, що займаються автоматизованим проєктуванням електроніки (EDA), припинити постачання своїх технологій до Китаю.

У травні Xiaomi представила проривний мобільний процесор власної розробки, створений за передовим 3-нанометровим техпроцесом. Його виготовляє тайванська компанія TSMC з використанням ліцензій і програмних рішень американських EDA-компаній, що нині під забороною.

Попри те, що спочатку ці чипи становитимуть лише невелику частку в загальному обсязі продажів, компанія планує поступово впровадити їх у всі флагманські смартфони й планшети.

Схожий підхід застосовують й інші китайські гравці, зокрема Lenovo — найбільший у світі виробник комп’ютерів, а також Bitmain, яка спеціалізується на обладнанні для майнінгу біткоїнів. Вони також проєктують власні чипи, використовуючи американські EDA-інструменти та виробничі потужності TSMC.

Деталі нових обмежень ще не оприлюднені повністю, однак малоймовірно, що чинні ліцензії буде відкликано. Замість цього китайські компанії можуть втратити доступ до майбутніх оновлень та технічної підтримки — критично важливої для продовження виробництва на сучасних лініях у Тайвані, які використовують американські технології.

За чинними обмеженнями, TSMC заборонено виготовляти передові ШІ-чипи для китайських компаній, однак менш складні процесори — для смартфонів, планшетів тощо — поки що не підпадають під санкції.

Китайські IT-гіганти, зокрема Alibaba і Baidu, також мають власні розробки мікрочипів, але наскільки їх зачепить нова заборона — наразі невідомо.

Останнє рішення Бюро промисловості та безпеки США, що відповідає за експортний контроль, поширює санкції в чиповій галузі на програмне забезпечення для проєктування. Це черговий крок до стримування технологічного розвитку Китаю.

Втім, деякі експерти вважають, що обмеження можуть бути запізнілими: китайські компанії, зокрема Empyrean Technology, вже створили альтернативну екосистему EDA-програм, яку все частіше використовують китайські чипмейкери.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній, що займаються виробництвом мікросхем, до експортного "чорного списку".

Китай розкритикував нові обмеження США щодо чипів, заявивши, що Вашингтон порушує домовленості, досягнуті під час торговельних переговорів у Женеві.