Різали завод на металобрухт: ОГП оголосив нові підзори екскерівникам "Буревісника"

Офіс Генпрокурора оголосив про нову підозру у справі заводу Буревісник

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили нові підозри колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник" Олександр Плотніков та трьом його працівникам.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко та джерела ЕП у правоохоронних органах.

Поплічниками Плотнікова по справі, за інформацією джерел ЕП у правоохоронних органах, є головний інженер Данканич В.В., технічний керівник Барановський М.А. та комірник заводу Петенко О.І.

За даними слідства, Плотніков замість належного управління активами заводу "Буревісник" фактично разом з підлеглими організували схему його знищення. Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт.

"Буревісник" знаходиться у процесі приватизації.

Правоохоронці задокументували, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання. Збитки державному підприємству становлять мільйони гривень.ʼ

Раніше цьому ж колишньому керівнику Плотнікову та головному інженеру "Буревісника" вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди.

Плотніков під час повномасштабного вторгнення став фактичним власником парку елітних автомобілей, зокрема BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago.

За даними слідства, дороговартісні авто оформлювали на родичів і пов'язаних осіб, хоча насправді ними володів та користувався він особисто, при цьому не декларував. Йому повідомлено нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік - майже на 13 млн грн.

Нагадаємо:

Офіс генерального прокурора не встановив причетність України до підриву газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", що сполучали Росію та Німеччину.