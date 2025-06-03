Китайские заводы в минусе: пошлины Трампа давят на малый бизнес

Индекс деловой активности китайских частных производителей в мае упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года - 48,3.

Об этом пишет Bloomberg.

Это значительно ниже отметки 50, которая отделяет рост от спада, и свидетельствует о серьезном замедлении в секторе.

По данным Caixin и S&P Global, на показатель повлияло снижение внешнего спроса - несмотря на объявленное перемирие в торговой войне между США и Китаем. Пошлины продолжают бить прежде всего по малым экспортерам.

Беки Лю из Standard Chartered Bank считает, что основное давление пришлось на мелких экспортеров, которые понесли прямые потери из-за пошлин США: "Это негативно влияет на занятость, тогда как прямое влияние на крупные корпорации будет более ограниченным".

Несмотря на спад, китайские акции во вторник выросли на фоне ожиданий новых стимулов. Индекс CSI 300 прибавил 0,5%, а китайские акции в Гонконге - 1,8%.

Напомним:

Китай обвинил Соединенные Штаты в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого на переговорах в Женеве в начале мая.

Китайские IT-компании, которые самостоятельно разрабатывают передовые микрочипы для производства на Тайване, станут самыми пострадавшими от новых ограничений США на программное обеспечение для проектирования электроники.