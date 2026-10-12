Росіяни повністю знищили завод мастил на Київщині
Росіяни знищили завод КСМ-ПРОТЕК
Фото: ДСНС
Внаслідок серії послідовних атак російськими безпілотниками впродовж вихідних було повністю знищено виробництво мастильних матеріалів компанії "КСМ ПРОТЕК".
Про це повідомляється на вебсайті виробника.
Виробничу діяльність заводу зупинили. Про постраждалих у заяві компанії не згадується.
"Це не просто втрата виробничих приміщень, технологічного обладнання та інфраструктури.
За підприємством стояли роки роботи, значні інвестиції, професійна команда, накопичений досвід і технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
12 жовтня російські безпілотники атакували Миколаїв і пошкодили будівлю вантажного термінала.