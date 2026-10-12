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Росіяни повністю знищили завод мастил на Київщині

Семен Рубан — 12 жовтня, 14:50
Росіяни повністю знищили завод мастил на Київщині
Росіяни знищили завод КСМ-ПРОТЕК
Фото: ДСНС

Внаслідок серії послідовних атак російськими безпілотниками впродовж вихідних було повністю знищено виробництво мастильних матеріалів компанії "КСМ ПРОТЕК".

Про це повідомляється на вебсайті виробника.

Який вигляд має головна сторінка вебсайту КСМ-ПРОТЕК після обстрілу заводу
Який вигляд має головна сторінка вебсайту "КСМ-ПРОТЕК" після обстрілу заводу

Виробничу діяльність заводу зупинили. Про постраждалих у заяві компанії не згадується.

"Це не просто втрата виробничих приміщень, технологічного обладнання та інфраструктури.

За підприємством стояли роки роботи, значні інвестиції, професійна команда, накопичений досвід і технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

12 жовтня російські безпілотники атакували Миколаїв і пошкодили будівлю вантажного термінала.

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