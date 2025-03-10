Китай відповів США митами на агропродукцію на тлі ескалації торговельної війни

Китай запровадив мита на американський імпорт на 22 млрд доларів, зокрема на сільськогосподарську продукцію. Це відповідь на мита, які Дональд Трамп раніше наклав на китайські товари.

Про це пише Financial Times.

Нові обмеження зачепили ключові американські експортні товари. Соєві боби, які у 2023 році принесли США 12 млрд доларів доходу від продажів у Китаї, обкладено 10-відсотковим митом. Такі ж мита отримали свинина, яловичина і морепродукти. Бавовна, курятина та кукурудза натомість підпали під 15-відсотковий збір.

За підрахунками аналітиків Nomura, 10-відсоткове мито Пекіна охоплює майже 19 млрд доларів американського імпорту, а 3 млрд доларів товарів додатково обкладаються 15-відсотковим збором. Загалом список включає 740 товарних позицій.

Крім того, Китай повністю зупинив імпорт американської деревини через загрозу шкідників. У 2023 році США експортували до Китаю лісу-кругляка на 850 млн доларів.

Головний економіст Nomura по Китаю Тінг Лу зазначив, що відповідь Пекіна була "відносно виваженою порівняно з діями США". Він вважає, що американські фермери не зазнають значних втрат у короткостроковій перспективі, оскільки "іншим країнам знадобиться час, щоб наростити виробництво сої та інших культур для заміни американських поставок".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп не послабить митний тиск на Мексику, Канаду і Китай.

У суботу Китай оголосив про введення мит на канадську сільськогосподарську і харчову продукцію на суму понад 2,6 мільярда доларів.

Фермери США з люттю відреагували на мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, заявивши, що торгова війна "завдасть удару по сільській Америці".