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Трамп не послабить митний тиск – міністр торгівлі США

Володимир Тунік-Фриз — 9 березня, 17:03
Трамп не послабить митний тиск – міністр торгівлі США
Getty images

Президент США Дональд Трамп не послабить митний тиск на Мексику, Канаду і Китай.

Про це заявив у неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік.

"Якщо фентаніл закінчиться, я думаю, що ці мита будуть зняті. Але якщо фентаніл не закінчиться, або він (Трамп) не впевнений в цьому, він залишиться таким, поки йому не стане комфортно", - сказав Лутнік.

Американські тарифи в розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності, як і було заплановано, в середу, сказав Лутнік під час інтерв'ю. Канада і Мексика є найбільшими експортерами цих металів на ринки США, причому на Канаду, зокрема, припадає більша частина імпорту алюмінію.

Лутнік також відкинув побоювання, що глобальні тарифи Трампа спричинять рецесію в Сполучених Штатах.

"Абсолютно ні, в Америці не буде ніякої рецесії", - сказав він.

Однак міністр торгівлі визнав, що мита призведуть до підвищення цін для американських споживачів на товари іноземного виробництва.

"Деякі товари іноземного виробництва можуть подорожчати, але американські товари подешевшають, і в цьому суть", - сказав Лутнік.

Нагдаємо:

Міністри закордонних справ та економіки Японії та Великої Британії домовилися про сприяння вільній та відкритій міжнародній торгівлі на тлі зростаючого занепокоєння щодо наслідків митних погроз президента США Дональда Трампа.

Трамп США торгівля

торгівля

Трамп не послабить митний тиск – міністр торгівлі США
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