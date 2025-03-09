Трамп не послабить митний тиск – міністр торгівлі США

Президент США Дональд Трамп не послабить митний тиск на Мексику, Канаду і Китай.

Про це заявив у неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік.

"Якщо фентаніл закінчиться, я думаю, що ці мита будуть зняті. Але якщо фентаніл не закінчиться, або він (Трамп) не впевнений в цьому, він залишиться таким, поки йому не стане комфортно", - сказав Лутнік.

Американські тарифи в розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності, як і було заплановано, в середу, сказав Лутнік під час інтерв'ю. Канада і Мексика є найбільшими експортерами цих металів на ринки США, причому на Канаду, зокрема, припадає більша частина імпорту алюмінію.

Лутнік також відкинув побоювання, що глобальні тарифи Трампа спричинять рецесію в Сполучених Штатах.

"Абсолютно ні, в Америці не буде ніякої рецесії", - сказав він.

Однак міністр торгівлі визнав, що мита призведуть до підвищення цін для американських споживачів на товари іноземного виробництва.

"Деякі товари іноземного виробництва можуть подорожчати, але американські товари подешевшають, і в цьому суть", - сказав Лутнік.

Нагдаємо:

Міністри закордонних справ та економіки Японії та Великої Британії домовилися про сприяння вільній та відкритій міжнародній торгівлі на тлі зростаючого занепокоєння щодо наслідків митних погроз президента США Дональда Трампа.