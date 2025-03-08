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Китай відповідає Канаді митами на агросектор

Володимир Тунік-Фриз — 8 березня, 12:06
Китай відповідає Канаді митами на агросектор
Getty Images

У суботу Китай оголосив про введення мит на канадську сільськогосподарську і харчову продукцію на суму понад 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Мита, заплановані до введення в дію 20 березня, відповідають 100% і 25% імпортним митам, які Канада ввела на китайські електромобілі, а також сталеві та алюмінієві вироби чотири місяці тому.

Китай застосує 100% тариф на імпорт канадської ріпакової олії, макухи та гороху на суму трохи більше 1 мільярда доларів, а також 25% мито на канадську водну продукцію та свинину на суму 1,6 мільярда доларів.

"Запізніла реакція Китаю (на жовтневі тарифи Канади), ймовірно, відображає як обмеження можливостей, так і стратегічні сигнали", – сказала директор по Китаю в Eurasia Group в Сінгапурі Ден Ван.

Китай є другим за величиною торгівельним партнером Канади, значно відстаючи від США. За даними китайської митниці, у 2024 році Канада експортувала до Китаю товарів на суму 47 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп надав автовиробникам звільнення від 25% мит на імпорт з Канади та Мексики строком на один місяць, за умови дотримання ними чинних правил зони вільної торгівлі.

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Канада

Китай відповідає Канаді митами на агросектор
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