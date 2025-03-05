Мита Трампа загрожують агросектору США: фермери попереджають про збитки

Фермери США з люттю відреагували на мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, заявивши, що торгова війна "завдасть удару по сільській Америці".

Про це пише Financial Times,

Фермери США висловили серйозне занепокоєння через нові тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, які, на їхню думку, обмежать доступ до ключових експортних ринків.

Зокрема, фермери побоюються, що тарифи вплинуть на торгівлю кукурудзою, соєвими бобами, червоним м'ясом і свининою.

Аналітики кажуть, що Китай вже давно прагне диверсифікувати свою економіку, відмовившись від американських сільськогосподарських товарів, таких як соєві боби, і останній раунд торговельної війни лише закріпить цю тенденцію.

Голова Союзу фермерів Айови Аарон Леман заявив, що ці тарифи принесуть "тільки біль" для сільського господарства США, знизивши ціни на продукцію через невідповідність внутрішніх ринків.

Бразилія, Чилі та Аргентина можуть виграти від цієї торгівельної напруженості, ставши конкурентами для США на світових ринках.

Фермери побоюються, що ситуація повторить наслідки торгової війни з Китаєм 2018 року, яка призвела до $27 млрд збитків для сільського господарства США. Хоча тоді фермерські господарства отримали $23 млрд компенсації від федерального уряду за перебої в торгівлі.

Однак цього разу аграрії менш підготовлені до таких змін: ціни на сировину впали майже на 50%, а витрати на засоби виробництва, зокрема на добрива, значно зросли. Постачання калійних добрив із Канади, найбільшого постачальника, також можуть потрапити під мита.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вважає, що мита, які будуть запроваджені проти ряду країн, принесуть значні фінансові надходження та створять багато нових робочих місць для американців.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.