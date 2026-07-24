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Один з найбільших експортерів олійних призупинив діяльність в Україні

Володимир Тунік-Фриз — 24 липня, 10:32
Один з найбільших експортерів олійних призупинив діяльність в Україні
Один з найбільших експортерів олійних призупинив діяльність в Україні
Allseeds

Група компаній Allseeds оголосила про призупинення операційної діяльності в Україні. Причиною компанія назвала різке погіршення безпекової ситуації та посилення російських ракетних і дронових атак на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області.

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії заявили, що рішення ухвалили через надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників, а також виробничих потужностей.

"У зв'язку з істотним погіршенням безпекової ситуації та значним посиленням російською федерацією ракетних атак, а також атак із застосуванням БПлА, на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області, група компанії Allseeds була, на жаль, змушена ухвалити рішення призупинити свою операційну діяльність на території Одеської області…", – йдеться у повідомленні компанії.

В Allseeds додали, що залишають простір для швидкого повернення в Україну коли безпекова ситуація стабілізується.

Нагадаємо:

Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України припинився через загрози російських атак, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

аграрний ринок логістика

логістика

Один з найбільших експортерів олійних призупинив діяльність в Україні
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