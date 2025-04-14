Акції у Китаї дорожчають на тлі новин із Вашингтону

Китайські фондові індекси завершили сесію понеділка зростанням на тлі послаблення американських мит.

Про це пише Trading Economics.

Індекс Shanghai Composite піднявся на 0,76% до 3 263 пунктів, а Shenzhen Component — на 0,51% до 9 884. Це вже п’ята поспіль позитивна сесія для ринку материкового Китаю.

Позитивну динаміку спричинило рішення президента США Дональда Трампа виключити з переліку обкладених митами низку технологічних товарів, зокрема смартфони, комп’ютери, напівпровідники, сонячні панелі та дисплеї.

Втім, міністр торгівлі США Говард Лутнік зазначив, що ці товари можуть потрапити під нові обмеження протягом двох місяців. При цьому Трамп нагадав, що для них зберігається чинне 20% мито на фентаніл.

У Міністерстві торгівлі Китаю прокоментували зміни як "невеликий крок", однак закликали Вашингтон скасувати повністю 145% тариф на китайську продукцію.

Найбільше зростання продемонстрували акції технологічних компаній. Папери China Greatwall подорожчали на 2,8%, Goertek — на 1,2%, Zhongji Innolight — на 4%, Shanghai Belling — на 6%, а Cambricon Technologies — на 3,7%.

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