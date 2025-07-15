Китай обіцяє посилити підтримку Росії після санкційних погроз від Трампа – росЗМІ

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку Росії на тлі погрози президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції щодо торговельних партнерів Москви.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання РИА Новости.

На зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Пекіні китайський лідер зазначив, що міністерства закордонних справ двох країн мають "ефективно реалізовувати важливі домовленості", яких він досяг із президентом Володимиром Путіним, а також "зміцнювати взаємну підтримку та співпрацю на багатосторонніх майданчиках, таких як Шанхайська організація співробітництва".

Він також наголосив на необхідності захищати безпеку та інтереси розвитку двох країн.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 15 липня впали після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Росії 50-денний термін для завершення війни в Україні та уникнення санкцій, що послабило побоювання щодо поставок.

"Увага була зосереджена на Дональді Трампі, були певні побоювання, що він може негайно запровадити санкції проти Росії, а тепер він дав ще 50 днів. Ці побоювання щодо неминучого додаткового напруження на ринку розвіялися", – сказав Джованні Стауново, аналітик сировинних товарів UBS.

Аналітики ING заявили, що якщо потенційні санкції будуть запроваджені, то це "кардинально змінить перспективи нафтового ринку".

"Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм потрібно буде зважити вигоди від купівлі російської сирої нафти зі знижкою порівняно з вартістю свого експорту до США", – зазначили аналітики ING.