Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку России на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции в отношении торговых партнеров Москвы.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российское пропагандистское издание РИА Новости.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине китайский лидер отметил, что министерства иностранных дел двух стран должны "эффективно реализовывать важные договоренности", которых он достиг с президентом Владимиром Путиным, а также "укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества".

Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.

Напомним:

Цены на нефть 15 июля упали после того, как президент США Дональд Трамп установил для России 50-дневный срок для завершения войны в Украине и избежания санкций, что ослабило опасения относительно поставок.

"Внимание было сосредоточено на Дональде Трампе, были определенные опасения, что он может немедленно ввести санкции против России, а теперь он дал еще 50 дней. Эти опасения относительно неизбежного дополнительного напряжения на рынке развеялись", - сказал Джованни Стауново, аналитик сырьевых товаров UBS.

Аналитики ING заявили, что если потенциальные санкции будут введены, то это "кардинально изменит перспективы нефтяного рынка".

"Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской сырой нефти. Им нужно будет взвесить выгоды от покупки российской сырой нефти со скидкой по сравнению со стоимостью своего экспорта в США", - отметили аналитики ING.