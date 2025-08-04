Пекін обмежує критичні ресурси для оборонних компаній США та ЄС

Китай блокує експорт критичних мінералів до країн Заходу, що затримує виробництво озброєнь у США та підвищує його вартість.

Про це пише The Wall Street Journal.

У відповідь на загострення торгівельної війни з Вашингтоном, Пекін запровадив обмеження на постачання рідкісноземельних металів для оборонних потреб. Китай є домінуючим постачальником таких мінералів, контролюючи близько 90% світового ринку.

Виробники дронів, інфрачервоних сенсорів, систем нічного бачення та мікроелектроніки вже зіткнулися з перебоями. Одна з американських компаній заявила, що вартість самарію зросла у 60 разів, що істотно впливає на собівартість продукції.

Китайські постачальники почали вимагати у клієнтів повні технічні описи товарів і фото виробничих ліній. У низці випадків експорт мінералів для оборонної галузі було заблоковано або відкладено.

Пентагон зобов’язав постачальників відмовитися від китайських рідкісноземельних магнітів до 2027 року. Тим часом оборонні компанії накопичують запаси і шукають нові джерела, зокрема інвестуючи у стартапи в США.

У квітні китайська митниця затримала вантаж сурми, призначений для американського заводу в Мексиці. Вантаж було звільнено лише після умовного повернення до Австралії.

Нагадаємо:

Велика кількість антимонію — металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах — потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.

Згодом стало відомо, що оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.