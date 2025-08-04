Пекин ограничивает критические ресурсы для оборонных компаний США и ЕС

Китай блокирует экспорт критических минералов в страны Запада, что задерживает производство вооружений в США и повышает его стоимость.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ответ на обострение торговой войны с Вашингтоном, Пекин ввел ограничения на поставки редкоземельных металлов для оборонных нужд. Китай является доминирующим поставщиком таких минералов, контролируя около 90% мирового рынка.

Производители дронов, инфракрасных сенсоров, систем ночного видения и микроэлектроники уже столкнулись с перебоями. Одна из американских компаний заявила, что стоимость самария выросла в 60 раз, что существенно влияет на себестоимость продукции.

Китайские поставщики начали требовать у клиентов полные технические описания товаров и фото производственных линий. В ряде случаев экспорт минералов для оборонной отрасли был заблокирован или отложен.

Пентагон обязал поставщиков отказаться от китайских редкоземельных магнитов до 2027 года. Тем временем оборонные компании накапливают запасы и ищут новые источники, в том числе инвестируя в стартапы в США.

В апреле китайская таможня задержала груз сурьмы, предназначенный для американского завода в Мексике. Груз был освобожден только после условного возвращения в Австралию.

Напомним:

Большое количество антимония - металла, используемого в аккумуляторах, чипах и огнезащитных веществах - попало в США из Таиланда и Мексики после того, как Китай запретил поставки в США в прошлом году.

Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, о чем свидетельствует начало выдачи экспортных разрешений в ЕС и США китайским компаниям.

Впоследствии стало известно, что обновленное торговое перемирие между США и Китаем не затронуло один из ключевых вопросов - ограничение экспорта редкоземельных магнитов, которые играют ключевую роль в оборонном секторе.