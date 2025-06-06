Кількість українських мігрантів за кордоном зросла, внутрішніх переселенців теж побільшало

Кількість мігрантів за межами України надалі зростала і перевищила 6,9 млн осіб станом на 17 квітня 2025 року. З початку 2025 року виїхало близько 100 тис осіб.

Про це повідомляє Національний банк України у червневому Макроекономічному та монетарному огляді з посиланням на дані Організації об'єднаних націй (ООН).

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), станом на березень 2025 року в Україні проживають 3,8 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) (їх кількість зросла на 188 тис з початку 2025 року) і 4,1 млн осіб, які повернулися до звичного місця проживання.

Найбільша кількість ВПО проживає в Дніпропетровській (16%) і Харківській (12%) областях.

Понад половину всіх ВПО (52%) походять з районів, які були повністю або частково окуповані на момент збору даних.

Нагадаємо:

Після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться.