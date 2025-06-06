Количество украинских мигрантов за рубежом выросло, внутренних переселенцев тоже стало больше

Количество мигрантов за пределами Украины в дальнейшем росло и превысило 6,9 млн человек по состоянию на 17 апреля 2025 года. С начала 2025 года выехало около 100 тыс человек.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре со ссылкой на данные Организации объединенных наций (ООН).

По данным Международной организации по миграции (МОМ), по состоянию на март 2025 года в Украине проживают 3,8 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) (их количество выросло на 188 тыс. с начала 2025 года) и 4,1 млн человек, которые вернулись к привычному месту жительства.

Наибольшее количество ВПЛ проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях.

Более половины всех ВПЛ (52%) происходят из районов, которые были полностью или частично оккупированы на момент сбора данных.

Напомним:

После того, как в Украине станет безопасно, в нее вернется 30% тех, кто ее покинул после начала полномасштабного вторжения РФ, однако большая часть из эмигрантов - не вернется.