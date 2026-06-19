Іпотека для ветеранів: перший внесок можна буде покрити житловим ваучером

Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму "єВідновлення" із програмою доступної іпотеки "єОселя" – ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою "єОселя".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України

Зміни дозволять поєднати компонент програми "єВідновлення" "Житло для ВПО з ТОТ" із програмою доступної іпотеки "єОселя".

"Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою "єОселя", – говориться у повідомленні.

Зміни, розроблені Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, внесено до постанов, які регулюють умови надання доступної іпотеки за програмою "єОселя" та порядок надання житлових ваучерів для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Йдеться про тих ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку", який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

"Ще під час запуску програми "Житло для ВПО з ТОТ" було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм", – зазначають у Мінрозвитку.

Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми "єОселя".

У майбутньому, на наступних етапах фінансування компоненту "Житло для ВПО з ТОТ", найближчий з яких очікується у вересні цього року, люди зможуть використовувати житловий ваучер як перший внесок.

Також уточнено порядок оформлення таких угод та дії нотаріуса під час купівлі житла із використанням житлового ваучера.

Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року.

"Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла — зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми "єОселя", – зазначено у повідомленні.

Програма "Житло для ВПО з ТОТ" запрацювала у грудні 2025 року. Вона передбачає надання житлових ваучерів внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у більшості відносно безпечних регіонів України щомісячний платіж за житло за програмою "єОселея" або співставний з орендою, або в середньому на 10–20% вищий, а от у прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми "єВідновлення", при чому 87% житла придбали на вторинному ринку.

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.