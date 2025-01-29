Казахстан ухвалить рішення про скорочення видобутку нафти після зустрічі ОПЕК+

Казахстан ухвалить остаточне рішення про скорочення видобутку нафти після спільної зустрічі ОПЕК+.

Про це сказав журналістам у середу міністр енергетики Алмасадам Саткалієв, пише The Moscow Times.

"Найближчим часом планується зустріч на рівні представників ОПЕК+, на якій буде обговорено політику організації щодо поточного моменту, зокрема плани США щодо збільшення обсягів видобутку, буде ухвалено узгоджену позицію», - сказав Саткалієв.

Чергова зустріч ОПЕК+ відбудеться 3 лютого на тлі заклику президента США Дональда Трампа до зниження цін на нафту.

У 2025 році Казахстан планує видобути 96,2 мільйона тонн нафти.

"У Казахстану є певні інструменти... Ми можемо обмежувати видобуток, але остаточне рішення буде прийнято після спільної зустрічі ОПЕК+». - сказав Саткалієв.

Казахстан переніс термін компенсації перевиробництва нафти в рамках угоди ОПЕК+ до кінця червня 2026 року. Казахстан регулярно перевищує квоту на видобуток нафти, встановлену для нього групою ОПЕК+ на рівні 1,47 мільйона барелів на добу.

Попередній план компенсації перевиробництва нафти передбачав реалізацію до жовтня 2025 року. Основний обсяг компенсації було заплановано на жовтень 2024 року у зв'язку з ремонтом на великому родовищі Кашаган.

Нагадаємо:

Державна нафтогазова компанія Казахстану KazMunayGas запропонувала 1 мільярд доларів за покупку Lukoil Neftochim Burgas — єдиного нафтопереробного заводу в Болгарії, який наразі належить російській компанії "Лукойл".