Казахстан примет решение о сокращении добычи нефти после встречи ОПЕК+

Казахстан примет окончательное решение о сокращении добычи нефти после совместной встречи ОПЕК+.

Об этом сказал журналистам в среду министр энергетики Алмасадам Саткалиев, пишет The Moscow Times.

"В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будет обсуждена политика организации в отношении текущего момента, в частности планы США по увеличению объемов добычи, будет принята согласованная позиция", - сказал Саткалиев.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится 3 февраля на фоне призыва президента США Дональда Трампа к снижению цен на нефть.

В 2025 году Казахстан планирует добыть 96,2 миллиона тонн нефти.

"У Казахстана есть определенные инструменты... Мы можем ограничивать добычу, но окончательное решение будет принято после совместной встречи ОПЕК+". - сказал Саткалиев.

Казахстан перенес срок компенсации перепроизводства нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до конца июня 2026 года. Казахстан регулярно превышает квоту на добычу нефти, установленную для него группой ОПЕК+ на уровне 1,47 миллиона баррелей в сутки.

Предварительный план компенсации перепроизводства нефти предусматривал реализацию до октября 2025 года. Основной объем компенсации был запланирован на октябрь 2024 года в связи с ремонтом на крупном месторождении Кашаган.

Напомним:

Государственная нефтегазовая компания Казахстана KazMunayGas предложила 1 миллиард долларов за покупку Lukoil Neftochim Burgas - единственного нефтеперерабатывающего завода в Болгарии, который сейчас принадлежит российской компании "Лукойл".