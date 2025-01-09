Казахстан запропонував $1 мільярд за НПЗ російського "Лукойлу" у Болгарії

Державна нафтогазова компанія Казахстану KazMunayGas запропонувала 1 мільярд доларів за покупку Lukoil Neftochim Burgas — єдиного нафтопереробного заводу в Болгарії, який наразі належить російській компанії "Лукойл".

Про це повідомляє видання Euractive.

Завод у Бургасі вже отримує близько 40% своїх поставок від KazMunayGas, і ця угода посилить позиції казахстанської компанії на європейському ринку.

KazMunayGas уже володіє румунським нафтопереробним заводом Rompetrol, який має мережу заправок у Болгарії під брендом Rompetrol. У разі укладання угоди європейські потужності з переробки нафти казахстанської компанії зростуть більш ніж удвічі.

Швейцарський підрозділ російського «Лукойлу» — компанія Litasco — уже прийняла зобов’язуючі пропозиції від кількох потенційних покупців, зокрема від KazMunayGas, повідомляє Bloomberg.

Казахстанська державна компанія обговорює фінансування можливої угоди зі швейцарською Vitol Group — найбільшим у світі незалежним трейдером нафти та газу, який має значний вплив у Казахстані. Одна з дочірніх компаній Vitol має ліцензію на торгівлю електроенергією та газом у Болгарії.

У грудні болгарський уряд підтвердив, що серед претендентів на завод у Бургасі є угорська нафтогазова компанія MOL. Наприкінці грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Болгарію, і, за повідомленнями, ця угода була частиною офіційних переговорів.

Наприкінці 2023 року Болгарія заборонить "Лукойлу" переробляти російську нафту, що змусить компанію збільшити частку казахстанської нафти до 40%, решта буде постачатися з Близького Сходу.

За словами одного з джерел Bloomberg, KazMunayGas очікує, що процес продажу болгарського підрозділу триватиме близько місяця.

Умовою угоди є перерахунок грошей на рахунок Litasco, яка володіє "Лукойлом" і не підпадає під західні санкції. Компанія повинна надати гарантії, що кошти не будуть переведені в Росію.

Повідомляється, що запропонована ціна продажу — близько 1 мільярда доларів — здається низькою.

KazMunayGas шукає підтримки своєї пропозиції з боку болгарського уряду, стверджуючи, що нафтопереробний завод налаштований на переробку російської нафти, яка за якістю схожа на казахстанську.

"Уряд уважно стежить за процесом, але не може безпосередньо впливати на зміну власника, оскільки наразі є лише один приватний власник", — заявив міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов у грудні.