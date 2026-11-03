Казахстан призупиняв постачання нафти до Росії після атак безпілотників
Казахстан призупиняв транспортування сирої нафти до Росії трубопроводом "Атирау — Самара" після атаки безпілотників зранку 2 листопада.
Про це агентству Bloomberg повідомило Міністерство енергетики Казахстану.
"Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом", — додали у відомстві.
Трубопровід "Атирау — Самара", що веде до Поволжя, є одним із основних маршрутів експорту казахстанської сирої нафти. За перші дев'ять місяців цього року Казахстан транспортував цим шляхом 7,57 млн тонн нафти, що становить трохи більше ніж 200 тисяч барелів на добу.
Казахстан здійснює експорт більшої частини своєї нафти через російську інфраструктуру, яка неодноразово зазнавала атак з боку України.
Раніше країна була змушена тимчасово скоротити обсяги експорту через морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на російському узбережжі Чорного моря — також унаслідок численних атак безпілотників.
Агентство зазначає, що самарська станція є важливим вузлом у російській мережі нафтопроводів; її резервуарні потужності перевищують 1,6 мільйона кубометрів. Через неї проходять потоки нафти із Західного Сибіру та Казахстану.
Нагадаємо:
Близько 10 години ранку за київським часом агентство Reuters повідомило, що транспортування нафти трубопроводом відновили.
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У ніч на 31 жовтня безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані. На нафтопереробному заводі "Башнефть-Новойл" спалахнула пожежа, ймовірно, горить установка каталітичного риформінгу.