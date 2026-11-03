Казахстан призупиняв постачання нафти до Росії після атак безпілотників

Казахстан призупиняв транспортування сирої нафти до Росії трубопроводом "Атирау — Самара" після атаки безпілотників зранку 2 листопада.

Про це агентству Bloomberg повідомило Міністерство енергетики Казахстану.

"Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом", — додали у відомстві.

Трубопровід "Атирау — Самара", що веде до Поволжя, є одним із основних маршрутів експорту казахстанської сирої нафти. За перші дев'ять місяців цього року Казахстан транспортував цим шляхом 7,57 млн ​​тонн нафти, що становить трохи більше ніж 200 тисяч барелів на добу.

Казахстан здійснює експорт більшої частини своєї нафти через російську інфраструктуру, яка неодноразово зазнавала атак з боку України.

Раніше країна була змушена тимчасово скоротити обсяги експорту через морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на російському узбережжі Чорного моря — також унаслідок численних атак безпілотників.

Агентство зазначає, що самарська станція є важливим вузлом у російській мережі нафтопроводів; її резервуарні потужності перевищують 1,6 мільйона кубометрів. Через неї проходять потоки нафти із Західного Сибіру та Казахстану.

Нагадаємо:

Близько 10 години ранку за київським часом агентство Reuters повідомило, що транспортування нафти трубопроводом відновили.

Нагадаємо:

У ніч на 31 жовтня безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані. На нафтопереробному заводі "Башнефть-Новойл" спалахнула пожежа, ймовірно, горить установка каталітичного риформінгу.