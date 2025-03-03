Казахстан збільшив видобуток нафти до рекорду в лютому

Казахстан збільшив видобуток сирої нафти і газового конденсату в лютому на 13% в порівнянні з січнем до рекордних 2,12 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters.

За винятком газового конденсату, різновиду легкої нафти, видобуток сирої нафти підскочив минулого місяця на 15,5% з січня до 1,83 млн барелів на добу.

Казахстан постійно перевищує свою квоту на видобуток у 1,468 млн барелів на добу в рамках угоди про обмеження видобутку, укладеної Організацією країн-експортерів нафти та їхніми союзниками, включаючи Росію - відомими як ОПЕК+.

Минулого місяця видобуток на родовищі Тенгіз збільшився до 904 000 барелів на добу з 640 000 барелів на добу в січні після завершення технічного обслуговування і завдяки програмі розширення.

Видобуток також збільшився, попри атаку безпілотника минулого місяця на насосну станцію на російській ділянці Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який експортує близько 80% казахстанської нафти.

Нагадаємо:

Казахстан домовився про тестове постачання нафти в Угорщину через трубопровід "Дружба", що пролягає через Україну, протягом 2025 року.

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо перебоїв у постачанні зі США через погоду та через Росію на тлі атаки дрона на насосну станцію важливого трубопроводу з Казахстану.