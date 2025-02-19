Ціни на нафту відреагували на атаку по інфраструктурі трубопроводу у РФ

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо перебоїв у постачанні зі США через погоду та через Росію на тлі атаки дрона на насосну станцію важливого трубопроводу з Казахстану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 14 центів (0,2%) — до $75,98 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у березні подорожчали на 16 центів (0,2%) — до $72,01, що на 1,8% вище за рівень закриття в п'ятницю.

"Рівень $70, який має психологічне значення, виявився стійким, що сприяло українському удару безпілотника по російській нафтовій станції та побоювання, що холодна погода у США може скоротити постачання", — заявив аналітик IG Тоні Сайкамор.

"До того ж, є спекуляції, що ОПЕК+ може вирішити відкласти заплановане збільшення видобутку у квітні", — додав він, маючи на увазі Організацію країн-експортерів нафти та її союзників.

Росія заявила, що у вівторок потік нафти через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який є основним маршрутом експорту нафти з Казахстану, знизився на 30–40% після удару безпілотника по насосній станції у Краснодарському краю РФ. Зниження на 30% еквівалентне втраті 380 000 барелів нафти на добу, згідно з підрахунками Reuters.

Тим часом холодна погода загрожує постачанню нафти у США. За оцінками Північно-Дакотської трубопровідної адміністрації, видобуток у цьому штаті, який є третім за обсягом виробництва в країні, може скоротитися на 150 000 барелів на добу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок заявила, що погодилася провести додаткові переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Домовленість може послабити або скасувати санкції, які порушили потоки російських нафтових поставок.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що потенційна мирна угода між Україною та Росією та відповідне послаблення санкцій навряд чи значно збільшать обсяги російського нафтового експорту.