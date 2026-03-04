Під час протестів Іран застосував російське ПЗ для розпізнавання облич – Le Monde

Іран у 2019-2021 роках за допомогою підставних компаній купив російську систему розпізнавання облич FindFace, та використовував її для ідентифікації протестувальників.

Про це пише Le Monde разом з Forbidden Stories.

Зазначається, що підставною компанією-покупцем була Rassadco, що потім увійшла до складу Kama, яка й передала російське ПЗ іранським держструктурам.

Російська компанія NtechLab, що розробляє FindFace, перебуває під санкціями США та ЄС, оскільки російський уряд використовував систему для слідкування за опозиційними журналістами.

Таке програмне забезпечення дало змогу іранському режиму ідентифіковувати активістів постфактум, аби карати їх після кінця протестів.

