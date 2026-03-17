Куба залучить зовнішні інвестиції, щоб урятуватися від кризи – Bloomberg

Уряд Куби дозволив кубинцям, які проживають за кордоном, інвестувати та купувати частки приватних компаній на острові, а також створювати інвестиційні банки та інші фінансові установи.

Про це пише Bloomberg.

"Двері Куби відкриті для інвесторів з кубинської громади, яка проживає за кордоном. Ми говоримо не лише про мале підприємництво, а й про можливість брати участь у ключових секторах нашого розвитку", – сказав Перес-Оліва Фрага, міністр зовнішньої торгівлі та інвестицій Куби.

Відкриття кубинського ринку для інвестицій емігрантів упродовж довгого часу було вимогою кубинської діаспори в Маямі.

Оскільки в Кубі держава є основним економічним гравцем, незрозуміло, який обсяг інвестицій може надійти в країну. Цей обсяг також залежатиме від більш детального законодавства, що має підкріпити новий план.

Також агентство зазначає, що незрозуміло, наскільки це може вплинути на позицію США, з якими Куба веде перемовини щодо відновлення постачання нафтопродуктів на острів.

Нагадаємо:

На початку березня на Кубі стався черговий блекаут через несправність електростанцій та брак ресурсів для їхнього ремонту.

Також після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Після цього країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.

Канадські та російські авіалінії вже призупинили авіасполучення з островом.