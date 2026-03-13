На Закарпатті у індустріальному парку почали будувати новий завод

На Закарпатті почали будувати завод з переробки та виготовлення продукції з базальту.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"Ми започаткували будівництво унікального підприємства ТОВ "БФ Завод" з переробки та виготовлення кінцевої продукції з базальту", – написав він у Facebook.

ТОВ "БФ Завод" належить бізнесмену Леоніду Юрушеву. Компанія ТОВ "БФ Завод" – виробник металоконструкцій, сендвіч-панелей та інших матеріалів, які використовуються при зведенні швидкомонтованих будівель.

Нове підприємство зведуть на території індустріального парку "БФ Термінал".

Як повідомив Микита, у будівництво заводу площею понад 37 тисяч кв.м із сучасним обладнанням та застосуванням інноваційних технологій інвестують 30 млн євро. Підприємство забезпечить понад 120 гарантованих робочих місць.

"Це інвестиція у понад 30 млн євро забезпечить стабільне надходження до місцевого бюджету до 10 млн грн щороку. Водночас держава отримає стратегічний продукт для внутрішнього використання та експорту", – повідомив заступник керівника Офісу президента.

Минулого року індустріальний парк у Закарпатській області отримав державне фінансування на розвиток інфраструктури.

Були побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура на загальну суму 316,6 млн гривень. Коштом державного бюджету профінансовано приблизно 148 млн гривень із зазначеної суми.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про включення нового індустріального парку "Сталева Київщина" (Київська область) до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Раніше уряд ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України.

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.