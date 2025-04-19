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Будущий инвестиционный фонд США и Украины сможет вкладываться в инфраструктуру - Качка

Владимир Туник-Фриз — 19 апреля, 17:00
Будущий инвестиционный фонд США и Украины сможет вкладываться в инфраструктуру - Качка
Getty Images

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Укринформ.

"Этот фонд как финансовый инструмент будет иметь привилегированное право инвестировать в широкий круг объектов в Украине, как только для этого будут возможности.

В первую очередь речь идет о полезных ископаемых, но мы заинтересованы и в американских инвестициях в инфраструктуру: дорожную, портовую, энергетическую", - отметил Качка.

При этом он отмечает, что соглашение не заставит Украину передавать объекты в этот фонд.

Напомним:

Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки по работе будущего инвестиционного фонда.

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Будущий инвестиционный фонд США и Украины сможет вкладываться в инфраструктуру - Качка
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