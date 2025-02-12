Інфляція в США несподівано підскочила, ускладнюючи картину для ФРС

У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.

Про це пише The New York Times.

За даними Бюро статистики праці, споживчі ціни підскочили на 0,5% у порівнянні з груднем, що стало найшвидшим зростанням із серпня 2023 року. Річний темп інфляції минулого місяця склав 2,9%.

"Базовий" індекс споживчих цін, який не враховує харчові продукти та енергоносії, також виявився вищим за прогнози. У січні він зріс на 0,4% за місяць та на 3,3% у річному вимірі, що стало рекордом з квітня 2023 року.

Ціни на харчові продукти зросли на 0,5% порівняно з груднем і на 1,9% у річному вимірі. Найбільше здорожчали яйця – через спалах пташиного грипу їхня вартість зросла на 15,2% за чотири тижні та на 53% у порівнянні з минулим роком. Це найрізкіше зростання з червня 2015 року.

ФРС поки що не поспішає знижувати ставки, що може стати політичним питанням. Президент США у своєму першому терміні вже критикував центральний банк за відмову йти на поступки в монетарній політиці.

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Нагадаємо:

Американські компанії активно залучають кредити в євро, оскільки позики в Європі значно дешевші, ніж у США.