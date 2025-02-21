Американцы ожидают роста цен больше всего с 1995 года
Американцы ожидают, что цены будут расти на 3,5% ежегодно в течение следующих 5-10 лет.
Об этом пишет Bloomberg.
Это самый высокий уровень ожидаемой долгосрочной инфляции с 1995 года, согласно февральскому опросу Мичиганского университета.
Причиной такого скачка стали опасения относительно таможенной политики Дональда Трампа, которая может повысить цены на импорт.
В то же время более половины американцев ожидают роста безработицы в 2025 году - это максимальный уровень пессимизма с 2020 года.
Федеральная резервная система не спешит снижать ставки, поскольку инфляция остается высокой.
За последний год ожидания по инфляции на ближайшие 12 месяцев выросли до 4,3%.
Напомним:
В январе уровень инфляции в США вырос до 3%, что усиливает аргументы в пользу того, чтобы Федеральный резерв пока не снижал процентные ставки.