Американцы ожидают роста цен больше всего с 1995 года

Американцы ожидают, что цены будут расти на 3,5% ежегодно в течение следующих 5-10 лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Это самый высокий уровень ожидаемой долгосрочной инфляции с 1995 года, согласно февральскому опросу Мичиганского университета.

Причиной такого скачка стали опасения относительно таможенной политики Дональда Трампа, которая может повысить цены на импорт.

В то же время более половины американцев ожидают роста безработицы в 2025 году - это максимальный уровень пессимизма с 2020 года.

Федеральная резервная система не спешит снижать ставки, поскольку инфляция остается высокой.

За последний год ожидания по инфляции на ближайшие 12 месяцев выросли до 4,3%.

Напомним:

В январе уровень инфляции в США вырос до 3%, что усиливает аргументы в пользу того, чтобы Федеральный резерв пока не снижал процентные ставки.