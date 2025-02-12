Инфляция в США неожиданно подскочила, усложняя картину для ФРС

В январе уровень инфляции в США вырос до 3%, что усиливает аргументы в пользу того, чтобы Федеральный резерв пока не снижал процентные ставки.

Об этом пишет The New York Times.

По данным Бюро статистики труда, потребительские цены подскочили на 0,5% по сравнению с декабрем, что стало самым быстрым ростом с августа 2023 года. Годовой темп инфляции в прошлом месяце составил 2,9%.

"Базовый" индекс потребительских цен, который не учитывает продукты питания и энергоносители, также оказался выше прогнозов. В январе он вырос на 0,4% за месяц и на 3,3% в годовом измерении, что стало рекордом с апреля 2023 года.

Цены на продукты питания выросли на 0,5% по сравнению с декабрем и на 1,9% в годовом измерении. Больше всего подорожали яйца - из-за вспышки птичьего гриппа их стоимость выросла на 15,2% за четыре недели и на 53% по сравнению с прошлым годом. Это самый резкий рост с июня 2015 года.

ФРС пока не спешит снижать ставки, что может стать политическим вопросом. Президент США в своем первом сроке уже критиковал центральный банк за отказ идти на уступки в монетарной политике.

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Напомним:

Американские компании активно привлекают кредиты в евро, поскольку займы в Европе значительно дешевле, чем в США.