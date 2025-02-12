Американські корпорації масово залучають європейські кредити – Bloomberg

Американські компанії активно залучають кредити в євро, оскільки позики в Європі значно дешевші, ніж у США.

Про це пише Bloomberg.

За перші місяці 2025 року вони випустили єврооблігацій на 23,4 млрд євро (24,3 млрд дол), що стало рекордом із 2007 року. Серед великих позичальників – T-Mobile US Inc. та IBM, а також провідні банки з Волл-стріт.

Зазначається, що основна причина ажіотажу – різниця між ключовими ставками центральних банків. Депозитна ставка Європейського центрального банку (ЄЦБ) на 175 базисних пунктів нижча за ставку Федеральної резервної системи США (ФРС). Це дає компаніям змогу заощаджувати на вартості позик, особливо якщо їм не потрібно конвертувати борг у долари.

Минулого року американські корпорації розмістили 108 млрд євро облігацій у Європі – найбільше за п’ять років. Але у 2025 році попит ще більший, оскільки бізнес намагається передбачити наслідки політики Дональда Трампа.

Очікується, що ЄЦБ цього року ще тричі знизить ставку (нині вона становить 2,75%), тоді як ФРС – лише один раз (нинішній рівень – 4,5%).

Різниця у ставках пояснюється побоюваннями щодо економічної ситуації в Європі та посиленням протекціонізму у США.

Минулого тижня компанія IBM випустила облігації на 3,5 млрд євро, а потім залучила ще 4,75 млрд дол у США, загалом розмістивши дев’ять траншів. Купонна ставка п’ятирічних єврооблігацій склала 2,9%, тоді як аналогічний доларовий борг мав ставку 4,8%.

T-Mobile USA минулого тижня випустила 2,75 млрд євро облігацій у трьох частинах. За даними Bloomberg, семирічний борг дозволив компанії заощадити близько дев’яти базисних пунктів на свопах, а інші транші були оцінені приблизно так само, якби T-Mobile залучала фінансування у США.

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