Індія шукає нові ринки для збуту ліків на тлі торговельної війни із США – ЗМІ

Індія планує збільшити експорт фармацевтичної продукції до Росії, Нідерландів та Бразилії з метою розширення своєї присутності за межами США, свого найбільшого ринку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Фармацевтична промисловість Індії наразі звільнена від мит президента США Дональда Трампа, які досягають 50%, але сектор перебуває в напруженому стані через невизначеність ситуації.

На США припадає трохи більше третини фармацевтичного експорту Індії, який складається переважно з дешевших генеричних версій популярних ліків. Продажі в країні зросли на 20% до приблизно 10,5 млрд доларів у 2025 фінансовому році.

"Індія хоче збільшити експорт на інші ринки, і ми вважаємо, що є потенціал для зростання в Росії, Бразилії, Нідерландах та деяких частинах Європи.

Ідея полягає в тому, щоб диверсифікувати наш експортний ланцюг і збільшити частку ринку в інших країнах", — сказав одне з джерел Reuters.

За даними уряду, експорт до Нідерландів і Росії у 2025 фінансовому році становив відповідно 616 млн доларів і 577 млн доларів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля, навіть попри те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно демонстрував солідарність з лідерами Китаю та Росії на тлі торговельного тиску з боку Вашингтона.

Індія відкинула зростаючий тиск США припинити імпорт російської нафти. Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що ці постачання допомогли вберегти світову економіку від стрибка цін.

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.